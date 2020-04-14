2020-04-14T15:28:50+03:00
Общество

На Ставрополье поймали более 550 нарушителей режима самоизоляции

Напоминаем, любой приехавший в край обязан в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции
Ася АСРЯН
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Напоминаем, что любой приехавший в край обязан в течение двух недель соблюдать режим самоизоляцииНапоминаем, что любой приехавший в край обязан в течение двух недель соблюдать режим самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как ранее писала «КП-Северный Кавказ», на Ставрополье продолжается учет всех въезжающих на территорию края. Специалисты проводят контроль в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автомобильных трассах.

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Напоминаем, любой приехавший в край обязан в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции. Для этого всем вручают письменное уведомление. Контролируют эту ситуацию в регионе правоохранители, казаки, сотрудники МЧС и другие.

Как заявил 14 апреля зампредседателя правительства края Юрий Скворцов, на сегодняшний день в регионе уже выписали более 550 протоколов об административном правонарушении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе разрабатывают сервис для оформления электронных разрешений на выход из дома во время режима самоизоляции. Об этом рассказал министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Шульженко.

Так, оформлять разрешение ставропольцам придётся на каждый выход из дома. Это касается даже разрешенных случаев, таких как выгул собаки или поход в продуктовый магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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