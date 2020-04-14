2020-04-14T15:18:42+03:00
Общество

В Ставрополе 16 апреля пройдет онлайн-диктант

Принять участие может любой желающий
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе организуют онлайн-диктант. В написании сможет принять участие любой желающий, читать текст будет заслуженный артист России Борис Щербаков. "Ставропольский диктант" анонсировали в пресс-службе Дворца культуры и спорта.

- Чтобы поучаствовать, вам нужно к 14.00 16 апреля подготовить ручку, листок бумаги и зайти в любой из прямых эфиров, - сказано в сообщении.

Прямой эфир пройдет в Instagram-аккаунте ДКиС.

Как будут проверять диктант - не уточняется. Скорее всего, после написания в официальном сообществе Дворца появится полный текст с указаниями, где могли участники допустить ошибку. Такое предположение выдвинули подписчики, которые писали "Тотальные диктанты" в прошлые годы.

Напомним, "Тотальный диктант" перенесли на 17 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дагестанского сенатора-миллиардера признали российским "королем кеша"
У экс-министра Ставрополья конфисковали шикарный особняк
В Железноводске продолжают отрабатывать контакты заразившихся коронавирусом
В Северной Осетии раскроют преступление, совершенное еще в 1993 году
На Ставрополье в страшной аварии погиб водитель иномарки
На Ставрополье мужчина получил 6 лет тюрьмы за призывы к терроризму
В Ставрополе 16 апреля пройдет онлайн-диктант
На Ставрополье поймали более 550 нарушителей режима самоизоляции
В Северной Осетии коронавирусом болеют жители от 2 до 88 лет
На Ставрополье для выхода из дома введут электронные билеты
На Ставрополье автоинспекторы помогли женщине добраться в родильный дом
В Ставрополе откроют детский сад на 280 мест
На Ставрополье выписали более 550 протоколов за нарушение режима самоизоляции
На Ставрополье мошенники обманули горожан на три миллиона рублей
На Ставрополье разработали механизмы дополнительных выплат врачам
На Ставрополье экс-инспектора Гостехнадзора осудили за взятку
В Железноводске продавца цветов наказали за ночную торговлю
В Ставрополе создали колл-центр для помощи бизнесу
Губернатор Ставрополья ответил на вопросы о самоизоляции
Главный город Ингушетии закроют из-за коронавируса
На Ставрополье за последние сутки из-за рубежа вернулись 24 человека