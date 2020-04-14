В Ставрополе 16 апреля пройдет онлайн-диктант

14 Апр 2020 2020-04-14T15:18:42+03:00

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В Ставрополе организуют онлайн-диктант. В написании сможет принять участие любой желающий, читать текст будет заслуженный артист России Борис Щербаков. "Ставропольский диктант" анонсировали в пресс-службе Дворца культуры и спорта.

- Чтобы поучаствовать, вам нужно к 14.00 16 апреля подготовить ручку, листок бумаги и зайти в любой из прямых эфиров, - сказано в сообщении.

Прямой эфир пройдет в Instagram-аккаунте ДКиС.

Как будут проверять диктант - не уточняется. Скорее всего, после написания в официальном сообществе Дворца появится полный текст с указаниями, где могли участники допустить ошибку. Такое предположение выдвинули подписчики, которые писали "Тотальные диктанты" в прошлые годы.

Напомним, "Тотальный диктант" перенесли на 17 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU