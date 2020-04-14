На Ставрополье мужчина получил 6 лет тюрьмы за призывы к терроризму

14 Апр 2020 2020-04-14T15:17:09+03:00

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к терроризму" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Злоумышленник также признан виновным в незаконном обороте наркотиков, оружия и взрывчатых веществ

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Суд признал жителя Ставрополья Хабиба Исагаджиева виновным в публичных призывах к терроризму. По данным ведомства, с 30 апреля по 3 мая 2018 года мужчина на странице одной из соцсетей опубликовал 4 видеоролика и 3 текстовых материала, побуждающих к терроризму и оправдывающих его.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «публичные призывы к терроризму».

Позже выяснилось, что в августе 2018 года суд на Ставрополье признал этого же злоумышленника виновным в незаконном обороте наркотиков, оружия и взрывчатых веществ.

В итоге, Исагаджиева приговорили к шести годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU