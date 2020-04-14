На Ставрополье мужчина получил 6 лет тюрьмы за призывы к терроризму
Суд признал жителя Ставрополья Хабиба Исагаджиева виновным в публичных призывах к терроризму. По данным ведомства, с 30 апреля по 3 мая 2018 года мужчина на странице одной из соцсетей опубликовал 4 видеоролика и 3 текстовых материала, побуждающих к терроризму и оправдывающих его.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «публичные призывы к терроризму».
Позже выяснилось, что в августе 2018 года суд на Ставрополье признал этого же злоумышленника виновным в незаконном обороте наркотиков, оружия и взрывчатых веществ.
В итоге, Исагаджиева приговорили к шести годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU