На Ставрополье в страшной аварии погиб водитель иномарки

14 Апр 2020 2020-04-14T15:40:42+03:00

Мужчина был лишен прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, водительские права вернул недавно

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Инцидент произошёл сегодня, 14 апреля, около 10:30, на улице Строительной в Буденновске. Там водитель автомобиля «Ниссан Альмера» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги, въехал в два дерева и столб. После чего машина перевернулась.

От полученных травм на месте происшествия скончался 56-летний пассажир, 34-летний водитель с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.

Оба участника аварии – местные жители.

Выяснилось, что водитель был лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водительские права вернул недавно.

Сейчас на месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства случившегося уточняются. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье автоинспекторы помогли женщине добраться в родильный дом. В больнице у ставропольчанки родился здоровый ребенок весом 3,6 килограмма. Отец малыша обратился в управление ГИБДД, чтобы выразить правоохранителям благодарность за своевременно оказанную помощь беременной супруге.

ИСТОЧНИК KP.RU