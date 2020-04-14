2020-04-14T16:17:07+03:00
Происшествия

В Северной Осетии раскроют преступление, совершенное еще в 1993 году

Третьего и последнего фигуранта дела поймали спустя 27 лет
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Северной Осетии предъявили обвинения жителю Ингушетии. По версии следствия, мужчина замешен в тяжком преступлении, которое было совершенно в 1993 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РСО-Алании.

В июне 1993 года на одном из совхозов Пригородного района Северно-Осетинской автономной ССР злоумышленники застрелили четырех работников. После группа неизвестных обстреляла машину "ВАЗ-2101", из-за чего ранения получили водитель и пассажир. Женщина, которая тоже была в салоне машины, не пострадала.

Прокуратура СОАССР возбудила два уголовных дела по статьям об убийстве, покушении и незаконном обороте оружия. Впоследствии дела объединили в одно производство. Под подозрения попали три жителя Ингушетии. Первый уже отбывает срок, второй был пойман, но, пока шли следственные проверки, он умер. Третий подозреваемый долгое время был в федеральном розыске. И в марте 2020 года его задержали в Карабулаке, несмотря на попытки скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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