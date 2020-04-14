2020-04-14T15:28:07+03:00
Общество

В Железноводске продолжают отрабатывать контакты заразившихся коронавирусом

На сегодняшний день людей, которые попали в группу риска - 37 человек
Ася АСРЯН
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По словам градоначальника, на сегодняшний день, 14 апреля людей, которые попали в группу риска - 37 человек. Все они из ближнего окружения первых заболевшихПо словам градоначальника, на сегодняшний день, 14 апреля людей, которые попали в группу риска - 37 человек. Все они из ближнего окружения первых заболевшихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Железноводске нет новых случаев заражения коронавирусом. Однако мэр Евгений Моисеев рассказал, что в городе продолжают отрабатывать контакты жителей, которые заразились инфекцией.

Коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 14 апреля 2020: младенец в реанимации, обоснованность спепцпропусков и продуктовые наборы

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По словам градоначальника, на сегодняшний день, 14 апреля людей, которые попали в группу риска - 37 человек. Все они из ближнего окружения первых заболевших.

Все 37 человек прошли первичное тестирование на коронавирус, которое показало отрицательные результаты.

Как сообщили в администрации города-курорта, девять жителей посёлка Иноземцево продолжают лечение от коронавируса в краевой инфекционной больнице.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе разрабатывают сервис для оформления электронных разрешений на выход из дома во время режима самоизоляции.

Так, оформлять разрешение ставропольцам придётся на каждый выход из дома. Это касается даже разрешенных случаях, таких как выгул собаки или поход в продуктовый магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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