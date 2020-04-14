2020-04-14T15:40:37+03:00
Происшествия

У экс-министра Ставрополья конфисковали шикарный особняк

Генеральная прокуратура утвердила взыскание дома Игоря Васильева в собственность государства
Евгения СОКОРЕВА
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Васильев, его жена и роскошный домВасильев, его жена и роскошный дом
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Особняк осужденного экс-министра Ставрополья стоимостью почти 160 млн рублей обратили в собственность государства. Речь про хоромы в 664 квадрата, конфискованные у бывшего главы краевого министерства дорожного строительства Игоря Васильева, которого посадили в тюрьму за превышение должностных полномочий. Шикарный дом был оформлен на сестру его жены. Прокуратура доказала, что дом построил Васильев на деньги неизвестного происхождения. Ни он, ни семья супруги не владели таким капиталом, чтобы отгрохать дворец.

- Основанием для вынесения судом данного решения послужил направленный прокурором Ставропольского края иск об обращении в доход государства жилого дома, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена, - комментируют в Генеральной прокуратуре России.

Перед этим проверка установила, что регистрация особняка на родственницу жены - фиктивного владельца, прошла для уклонения от декларирования недвижимости и полученных незаконным способом денег. Решение суда в силу еще не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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