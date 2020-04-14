Дагестанского сенатора-миллиардера признали российским "королем кеша"

14 Апр 2020 2020-04-14T16:11:28+03:00

Сулейман Керимов стал получать почти в два раза больше, чем раньше

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Сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова включили в список миллиардеров, чей годовой доход был самым большим. Составители рейтинга — аналитики "Forbes" — оценивали "реальные деньги", которые бизнесмены получили за продажу активов и в виде дивидендов. Издание попыталось избежать путаницы в налоговых ставках, поэтому не учитывала налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии.

Керимова, как и год назад, признали одним из "королей кеша". В рейтинге он десятый. Так же, как и Роман Абрамович, сенатор выручил 880 миллионов долларов на дивидендах и продаже акций ему принадлежащих компаний. Отмечается, что доход Керимова вырос почти вдвое.

— В 2019 году семья Сулеймана Керимова получила от «Полюса» дивиденды в том же размере, что и годом ранее, — 490 миллионов долларов. Кроме того, бизнесмен продал часть акций золотодобывающей компании всего на 390 миллионов долларов, — поясняют журналисты.

Сулейман Керимов попал в список ста богатых россиян по версии "Forbes". На данный момент его состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов, в рейтинге он занимает 19 место. Месяцем ранее, когда курс рубля падал из-за снижения цен на нефть, стало известно, что Керимов — чуть ли не единственный из миллиардеров — заработал на этом.

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ИСТОЧНИК KP.RU