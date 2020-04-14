На Ставрополье распространяют анонимные фейковые сообщения

14 Апр 2020 2020-04-14T16:20:20+03:00

Губернатор региона считает, что подобную информацию, в которой правда смешана с ложью, иначе как грубым искажением фактов и циничным введением в заблуждение не назовёшь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор региона считает, что подобную информацию, в которой правда смешана с ложью, иначе как грубым искажением фактов и циничным введением в заблуждение не назовёшь

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В Ставропольском крае продолжают распространять анонимные фейковые сообщения. Так, людям предлагают обращаться на телефон горячей линии поддержки пожилых и маломобильных граждан, находящихся в самоизоляции, и заказывать бесплатные продуктовые наборы для всех, у кого есть родственники старше 65 лет.

Губернатор региона считает, что подобную информацию, в которой правда смешана с ложью, иначе как грубым искажением фактов и циничным введением в заблуждение не назовёшь.

Владимир Владимиров пояснил, что гуманитарную помощь получают те, кто в ней действительно нуждается.

В том числе и одинокие пожилые ставропольчане, многодетные семьи, малоимущие, те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Для этого выделяются деньги из краевого бюджета, организован Ставропольский благотворительный фонд помощи гражданам в условиях коронавирусной инфекции. А также по всему региону работают волонтёры. С вопросом можно обратиться на горячую линию краевого Минсоцтруда: 8 (8652) 71-34-78 или 8-800-7070-126.

- А слухи, версии и анонимные сведения с нездоровым подтекстом, оставим на совести тех, кто их распространяет. Причем не из лучших побуждений, - сообщил губернатор Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске продолжают отрабатывать контакты жителей, которые заразились инфекцией. По словам градоначальника, на сегодняшний день, 14 апреля людей, которые попали в группу риска - 37 человек. Все они из ближнего окружения первых заболевших.

Все 37 человек прошли первичное тестирование на коронавирус, которое показало отрицательные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU