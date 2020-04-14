На Ставрополье распространяют анонимные фейковые сообщения
В Ставропольском крае продолжают распространять анонимные фейковые сообщения. Так, людям предлагают обращаться на телефон горячей линии поддержки пожилых и маломобильных граждан, находящихся в самоизоляции, и заказывать бесплатные продуктовые наборы для всех, у кого есть родственники старше 65 лет.
Губернатор региона считает, что подобную информацию, в которой правда смешана с ложью, иначе как грубым искажением фактов и циничным введением в заблуждение не назовёшь.
Владимир Владимиров пояснил, что гуманитарную помощь получают те, кто в ней действительно нуждается.
В том числе и одинокие пожилые ставропольчане, многодетные семьи, малоимущие, те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Для этого выделяются деньги из краевого бюджета, организован Ставропольский благотворительный фонд помощи гражданам в условиях коронавирусной инфекции. А также по всему региону работают волонтёры. С вопросом можно обратиться на горячую линию краевого Минсоцтруда: 8 (8652) 71-34-78 или 8-800-7070-126.
- А слухи, версии и анонимные сведения с нездоровым подтекстом, оставим на совести тех, кто их распространяет. Причем не из лучших побуждений, - сообщил губернатор Ставрополья.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске продолжают отрабатывать контакты жителей, которые заразились инфекцией. По словам градоначальника, на сегодняшний день, 14 апреля людей, которые попали в группу риска - 37 человек. Все они из ближнего окружения первых заболевших.
Все 37 человек прошли первичное тестирование на коронавирус, которое показало отрицательные результаты.
ИСТОЧНИК KP.RU