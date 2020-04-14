В Кисловодске закрыли въезд для машин с номерами других регионов

14 Апр 2020 2020-04-14T16:47:18+03:00

Второстепенные въезды в город также взяты ГИБДД под контроль

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Машины без специальных пропусков и с номерами других регионов на въезде в Кисловодск по проспекту Победы разворачивают на посту.

Второстепенные въезды в город также взяты ГИБДД под контроль. В администрации курорта сообщили, что дополнительные ограничения введены из-за пандемии коронавируса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье распространяют анонимные фейковые сообщения.

Губернатор региона считает, что подобную информацию, в которой правда смешана с ложью, иначе как грубым искажением фактов и циничным введением в заблуждение не назовёшь.

ИСТОЧНИК KP.RU