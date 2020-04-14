В Ставрополе начали ремонтировать дорогу на улице Тухачевского
В краевом центре приступили к ремонту дороги на улице Тухачевского. Интенсивное транспортное движение стало причиной многих недочётов, которые надо устранить: выбоин, трещин, нарушений поперечных и продольных уклонов.
Во время работ планируется восстановить дорожную одежду, заменить бортовые камни, отремонтировать тротуары и нанести свежую дорожную разметку.
В Ставрополе в рамках нацпроекта ремонт проведут также на улицах 45 Параллель, Доваторцев, Кулакова, Победы, Лопатина, Железнодорожной и в переулке Сальском.
В целом приведут в порядок почти семь километров автодорог.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье распространяют анонимные фейковые сообщения.
Губернатор региона считает, что подобную информацию, в которой правда смешана с ложью, иначе как грубым искажением фактов и циничным введением в заблуждение не назовёшь.
ИСТОЧНИК KP.RU