2020-04-14T18:40:42+03:00
Общество

В Ставрополе осудили мужчину, взорвавшего БМВ X6 вместе с водителем

Суд назначил ему 15 лет исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей
Ася АСРЯН
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Фото: vk.com/26stavФото: vk.com/26stav
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Инцидент произошел 21 июня 2018 года на Старомарьевским шоссе в Ставрополе. Тогда там полностью сгорел автомобиль элитный BMW X6, стоимостью около пяти миллионов рублей.

В результате происшествия, один из мужчин, который находился в иномарке, погиб. Пассажир покинул авто за несколько секунд до трагедии. Примечательно, что по словам очевидцев, до начала пожара, они слышали хлопок.

Первоначально выдвигались версии, что возгорание произошло из-за проблем с проводкой или другой технической неисправности в автомобиле.

Однако источник в правоохранительных органах региона сообщил, что на владельца иномарки было совершено покушение и этот хлопок был звуком сработавшего взрывного устройства.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в правоохранительных органах 14 апреля 2020 года, злоумышленником оказался Игорь Ермаков.

Его признали виновным по статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»

Суд назначил ему 15 лет исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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