2020-04-14T18:36:11+03:00
Общество

В Ингушетии выписан первый пациент, излечившийся от коронавируса

Вылечился 26-летний парень
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ингушетии выписан первый пациент, излечившийся от COVID-19. Это молодой 26-летний человек.

Сегодня глава Минздрава РИ сказала, что пять человек готовятся покинуть госпиталь, как выздоровевшие, и один из них сделает это в течение дня.

- Переболевший уже не заразен, - подчеркнула министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.

В основном к врачам поступают возрастные больные с клиникой пневмонии. Лечение им оказывают индивидуальное в зависимости от степени тяжести. Есть заболевшие и среди медиков. Они отстранены от своих обязанностей.

Напомним, что двое больных старше 60 лет с подтвержденным диагнозом скончались. Среди них был муфтий Ингушетии. Всего зарегистрировано 34 случая заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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