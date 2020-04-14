В Ингушетии выписан первый пациент, излечившийся от коронавируса
В Ингушетии выписан первый пациент, излечившийся от COVID-19. Это молодой 26-летний человек.
Сегодня глава Минздрава РИ сказала, что пять человек готовятся покинуть госпиталь, как выздоровевшие, и один из них сделает это в течение дня.
- Переболевший уже не заразен, - подчеркнула министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.
В основном к врачам поступают возрастные больные с клиникой пневмонии. Лечение им оказывают индивидуальное в зависимости от степени тяжести. Есть заболевшие и среди медиков. Они отстранены от своих обязанностей.
Напомним, что двое больных старше 60 лет с подтвержденным диагнозом скончались. Среди них был муфтий Ингушетии. Всего зарегистрировано 34 случая заболевания COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU