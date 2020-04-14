2020-04-14T19:35:07+03:00
Происшествия

В Пятигорске выявлен всего 21 случай заражения коронавирусом

Неделю назад было только пять заболевших
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пятигорске на 14 апреля выявлен всего 21 случай заболевания COVID-19. Об этом рассказал глава города Андрей Скрипник:

- 1 человек выздоровел, - добавил глава города-курорта. - 59 человек находятся в домашних условиях под наблюдением медиков. Изучается симптоматика.

На карантине в Пятигорске 269 жителей. Это местные, которые контактировали с больными коронавирусом, или вернулись домой из неблагоприятных по эпидобстановке регионов и стран. Отметим, что еще неделю назад в Пятигорске было только 5 зараженных COVID-19.

Всего на Ставрополье насчитывается 96 инфицированных за все время жителей. 11 человек выздоровели. Двое скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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