В Пятигорске выявлен всего 21 случай заражения коронавирусом
В Пятигорске на 14 апреля выявлен всего 21 случай заболевания COVID-19. Об этом рассказал глава города Андрей Скрипник:
- 1 человек выздоровел, - добавил глава города-курорта. - 59 человек находятся в домашних условиях под наблюдением медиков. Изучается симптоматика.
На карантине в Пятигорске 269 жителей. Это местные, которые контактировали с больными коронавирусом, или вернулись домой из неблагоприятных по эпидобстановке регионов и стран. Отметим, что еще неделю назад в Пятигорске было только 5 зараженных COVID-19.
Всего на Ставрополье насчитывается 96 инфицированных за все время жителей. 11 человек выздоровели. Двое скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU