В Пятигорске выявлен всего 21 случай заражения коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T19:35:07+03:00

Неделю назад было только пять заболевших

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В Пятигорске на 14 апреля выявлен всего 21 случай заболевания COVID-19. Об этом рассказал глава города Андрей Скрипник:

- 1 человек выздоровел, - добавил глава города-курорта. - 59 человек находятся в домашних условиях под наблюдением медиков. Изучается симптоматика.

На карантине в Пятигорске 269 жителей. Это местные, которые контактировали с больными коронавирусом, или вернулись домой из неблагоприятных по эпидобстановке регионов и стран. Отметим, что еще неделю назад в Пятигорске было только 5 зараженных COVID-19.

Всего на Ставрополье насчитывается 96 инфицированных за все время жителей. 11 человек выздоровели. Двое скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU