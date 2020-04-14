На Ставрополье электронные билеты для выхода на улицу можно оформить из дома

14 Апр 2020 2020-04-14T20:36:31+03:00

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, как оформить электронный пропуск из дома, предоставляющий возможность передвигаться по улице во время режима самоизоляции. Для этого запустили новый сервис 26gosuslugi.ru. Теперь не нужно ехать в администрацию.

Посетитель электронного ресурса получит специальные QR-коды с информацией о причине и времени выхода на улицу. При проверки сотрудниками полиции проблем не возникнет. Если компьютера или смартфона нет, то можно позвонить на специальную «горячую линию» по номеру: 8 (800) 1000-768.

- Сейчас сервис работает в тестовом режиме, - отметил глава Ставрополья. - Чтобы сделать его доступным для всех, нужно внести изменения в нормативно-правовые акты нашего края.

Но спецпропуска дадут не всем. Жители региона на 14-дневном карантине из-за контакта с заболевшими или приезда из-за границы, другого региона должны сидеть дома.

Напомним, что сегодня стало известно об оформлении электронных разрешений на выход из дома во время режима самоизоляции. О чем заявил министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Шульженко.

ИСТОЧНИК KP.RU