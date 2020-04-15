На Ставрополье прибавилось еще 20 пациентов с коронавирусной инфекцией

15 Апр 2020 2020-04-15T08:41:33+03:00

Всего в регионе в регионе зарегистрировано 115 случаев заболевания

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Утром 15 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что за сутки прибавилось ещё 20 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Так, теперь в регионе зарегистрировано 115 случаев заболевания.

По-прежнему остается неизменным число выздоровевших, 11 пациентов. География коронавируса в крае не изменилась. На сегодняшний день зафиксировано две смерти.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, как оформить электронный пропуск из дома, предоставляющий возможность передвигаться по улице во время режима самоизоляции. Для этого запустили новый сервис 26gosuslugi.ru. Теперь не нужно ехать в администрацию.

Число заболевших коронавирусом на Ставрополье превысило 100 человек.

Посетитель электронного ресурса получит специальные QR-коды с информацией о причине и времени выхода на улицу. При проверки сотрудниками полиции проблем не возникнет. Если компьютера или смартфона нет, то можно позвонить на специальную «горячую линию» по номеру: 8 (800) 1000-768.

ИСТОЧНИК KP.RU