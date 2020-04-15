На Ставрополье митрополит призвал православных остаться дома на Пасху

15 Апр 2020 2020-04-15T09:03:16+03:00

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Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл обратился к православным жителям Ставрополья с просьбой - на Пасху остаться дома. Мера связана с распространением коронавируса и увеличением количества заболевших в регионе. Видеообращение Кирилла опубликовали на официальном сайте епархии.

- К сожалению, сегодня дни омрачены эпидемией коронавируса. Печально, что именно к Страстным дням, к Пасхе Христовой, у нас увеличилось количество заболевших. Дорогие ставропольчане, наши храмы будут открыты, священники будут совершать все богослужения. Но я очень вас прошу, насколько возможно, оставайтесь дома! Категорически запрещено приходить в храмы людям, находящимся на особом карантине, старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями, - сказал Кирилл.

Митрополит напомнил, что церковную службу можно посмотреть по телевизору. Да и богослужение в Казанском кафедральном соборе в Ставрополе покажут в интернете в режиме онлайн.

- Не унывайте! Уныние – один из самый страшных грехов. Господь победил смерть и всем нам, верующим в Него, даровал жизнь вечную, - призвал митрополит.

РАДОНИЦЫ НЕ БУДЕТ?

В видеообращении за 15 апреля Владимир Владимиров сообщил, что количество больных коронавирусом на Ставрополье выросло до 115 человек. Также губернатор сказал, что из-за резкого увеличения числа зараженных власти закроют кладбище. Когда это произойдет и до какой даты продлится - пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU