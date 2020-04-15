На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 115 человек

15 Апр 2020 2020-04-15T12:22:06+03:00

На сегодняшний день зафиксировано две смерти Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У всех, кто попадает под подозрение, продолжают брать пробы

Изменить размер текста: A A

Утром 15 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что за сутки прибавилось ещё 20 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Переоборудование больниц, QR-коды и Пасха онлайн: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Так, теперь в регионе зарегистрировано 115 случаев заболевания. По-прежнему остается неизменным число выздоровевших, 11 пациентов. География коронавируса в крае не изменилась.

На сегодняшний день зафиксировано две смерти.

Все заболевшие изолированы и находятся под наблюдением врачей. У всех, кто попадает под подозрение, продолжают брать пробы.

Как рассказал Владимир Владимиров, почти весь суточный прирост заболевших обеспечен недавним проведением одного большого семейного мероприятия.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала об умершей пациентке с коронавирусом в Георгиевском округе. До поступления в больницу женщина гуляла на семейном мероприятии с большим числом родственников.

Накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, как оформить электронный пропуск из дома, предоставляющий возможность передвигаться по улице во время режима самоизоляции. Для этого запустили новый сервис 26gosuslugi.ru. Теперь не нужно ехать в администрацию.

Число заболевших коронавирусом на Ставрополье превысило 100 человек.

Посетитель электронного ресурса получит специальные QR-коды с информацией о причине и времени выхода на улицу. При проверки сотрудниками полиции проблем не возникнет. Если компьютера или смартфона нет, то можно позвонить на специальную «горячую линию» по номеру: 8 (800) 1000-768.

ИСТОЧНИК KP.RU