На Ставрополье иномарка столкнулась с мотоциклом, есть пострадавшие
Инцидент произошел 14 апреля, около 16:30, в Железноводске. Водитель «Опель Аскона» столкнулся со встречным мотоциклом «Сузуки».
С серьезными травмами головы в больницу доставили 40-летнего мотоциклиста и его 44-летнего пассажира. Тяжесть травм обусловлена отсутствием мотошлемов.
Как выяснилось позже, водитель мотоцикла был лишен права управления за нетрезвое вождение. При госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.
За рулем машины был находился 72-летний житель Предгорного района. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю. Сейчас выясняются обстоятельства и степень ответственности участников происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU