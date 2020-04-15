2020-04-15T09:23:48+03:00
Общество

На Ставрополье иномарка столкнулась с мотоциклом, есть пострадавшие

Тяжесть травм обусловлена отсутствием мотошлемов
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошел 14 апреля, около 16:30, в Железноводске. Водитель «Опель Аскона» столкнулся со встречным мотоциклом «Сузуки».

С серьезными травмами головы в больницу доставили 40-летнего мотоциклиста и его 44-летнего пассажира. Тяжесть травм обусловлена отсутствием мотошлемов.

Как выяснилось позже, водитель мотоцикла был лишен права управления за нетрезвое вождение. При госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

За рулем машины был находился 72-летний житель Предгорного района. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю. Сейчас выясняются обстоятельства и степень ответственности участников происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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