На Ставрополье в канун Пасхи и Радоницы закроют кладбища

15 Апр 2020 2020-04-15T09:44:18+03:00

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В связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в Ставрополе и крае запретят посещение всех кладбищ. Инициативу примут сегодня, рассказал губернатор Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

- Мы будем усиливать нормы карантина. С сегодняшнего дня закроем кладбища, увеличим объем регистрации штрафов по нарушению карантина. Давайте будем внимательно относиться к своему здоровью, - сказал Владимиров в видеообращении.

Напомним, на Ставрополье выросло число заболевших коронавирусом. Теперь в крае 115 (+20) инфицированных жителе, все они проходят лечение. Уже выздоровели 11 человек, но двое скончались.

- Под медицинским наблюдением находится 1315 человек, из них на карантине в стационарах – 237, остальные самоизолированы на дому. Снято с медицинского наблюдения 4147 человек, - сказано в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU