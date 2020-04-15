На Ставрополье ответили на самые волнующие вопросы о дистанционном обучении школьников

15 Апр 2020 2020-04-15T10:38:31+03:00

На сайте Минобразования региона опубликована актуальная информация о новом формате обучения и организована работа горячей линии – 8(8652) 99-77-49 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как будут оценивать знания ребенка, что делать, если интернет не позволяет посмотреть видеоуроки и как долго продлится дистанционное обучение

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С 13 апреля все школы Ставрополья перешли на дистанционное обучение. На сайте Минобразования региона опубликована актуальная информация о новом формате обучения. Также работает телефон горячей линии: 8(8652) 99-77-49.

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Сколько продлится дистанционное обучение на Ставрополье, неизвестно. Родители учеников спрашивают, могут ли они отказаться подписывать заявление о переводе ребенка на дистанционное обучение и водить его в школу?

В Минобразовании края напоминают, что абсолютно все школы Ставрополья перешли на дистанционное обучение и любые контакты учеников и учителей временно прекращены.

Нынешний переход на дистанционный образовательный процесс временный. Он обусловлен необходимостью принятия мер по снижению риска распространения коронавируса. После отмены режима самоизоляции школьников вернут на обычный режим обучения. Еще один распространенный вопрос от мам и пап: «Меняется ли расписание при переходе на дистанционный режим обучения?» Расписание остается прежним, и соответствует учебному плану школы. Сокращается лишь время проведения урока до 30 минут.

Родители интересуются, что делать, если у них нестабильный интернет, и они не могут посмотреть уроки в режиме онлайн. В таких случаях просмотреть видеоуроки можно позднее, в удобное для ребенка время. Нужно также выполнить задания, которые учителя задают по учебникам.

Выполненные задания можно фотографировать и отправлять учителям по WhatsApp, электронной почте, другим удобным способом на проверку или выполнять в рабочих тетрадях и оставлять в школе (с соблюдением мер безопасности) или другом согласованном месте.

В Минобразовании также разъяснили, как школа будет оценивать работы ребенка. Школьник получает отметку за вовремя выполненное задание на электронной платформе или в тетради. Форму передачи заданий учитель согласовывает с родителями заранее.

Если ребенок работает на образовательной платформе, то компьютер автоматически считает правильные ответы и выставит оценку. Многие электронные образовательные ресурсы и приложения содержат раздел «Контроль знаний». Оценка учитывается учителем при выставлении в классный журнал.

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ИСТОЧНИК KP.RU