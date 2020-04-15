2020-04-15T10:06:09+03:00
Общество

На Ставрополье наказали женщину, нарушившую режим самоизоляции

Ставропольчанке грозит штраф в размере 7, 5 тысяч рублей
Ася АСРЯН
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Материалы направлены в суд. Судья вынес женщине постановление о наложении административного штрафа в размере 7,5 тысяч рублейМатериалы направлены в суд. Судья вынес женщине постановление о наложении административного штрафа в размере 7,5 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кочубеевском районе также, как и по всему Ставрополью полицейские проводят рейды по выявлению людей, нарушивших режим обязательной самоизоляции. Как выяснилось, не все ставропольцы ответственно отнеслись к вынужденным профилактическим мерам.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции

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Так, правоохранители составили административный протокол в отношении 46-летней жительницы района. Она – работница одного из магазинов одежды.

В нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия женщина продавала товар без специального пропуска. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД России.

Материалы направлены в суд. Судья вынес женщине постановление о наложении административного штрафа в размере 7,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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