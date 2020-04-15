На Ставрополье наказали женщину, нарушившую режим самоизоляции
В Кочубеевском районе также, как и по всему Ставрополью полицейские проводят рейды по выявлению людей, нарушивших режим обязательной самоизоляции. Как выяснилось, не все ставропольцы ответственно отнеслись к вынужденным профилактическим мерам.
Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции
Так, правоохранители составили административный протокол в отношении 46-летней жительницы района. Она – работница одного из магазинов одежды.
В нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия женщина продавала товар без специального пропуска. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД России.
Материалы направлены в суд. Судья вынес женщине постановление о наложении административного штрафа в размере 7,5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU