В Пятигорске вандалы сломали памятник отца Никиты Михалкова

15 Апр 2020 2020-04-15T10:53:29+03:00

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В Пятигорске неизвестные испортили памятник Сергею Михалкову - отцу кинорежиссера Никиты Михалкова. Монумент, на котором мужчина мечтательно сидит на лавочке, поставили месяц назад. О поломке рассказали пользователи социальных сетей.

Судя по фотографиям, опубликованным в Instagram, хулиганы оторвали часть трости каменного Михалкова.

- Не так давно установили памятник Михалкову. Я не знаю, как назвать этих «людей», - написал очевидец и автор фотографии. Многих пользователей социальных сетей тоже возмутил поступок вандалов.

Правонарушителей пока не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU