В Пятигорске вандалы сломали памятник отца Никиты Михалкова
В Пятигорске неизвестные испортили памятник Сергею Михалкову - отцу кинорежиссера Никиты Михалкова. Монумент, на котором мужчина мечтательно сидит на лавочке, поставили месяц назад. О поломке рассказали пользователи социальных сетей.
Судя по фотографиям, опубликованным в Instagram, хулиганы оторвали часть трости каменного Михалкова.
- Не так давно установили памятник Михалкову. Я не знаю, как назвать этих «людей», - написал очевидец и автор фотографии. Многих пользователей социальных сетей тоже возмутил поступок вандалов.
Правонарушителей пока не нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU