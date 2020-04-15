На Ставрополье с медицинского наблюдения сняли 4147 человек

15 Апр 2020 2020-04-15T10:50:16+03:00

Министерство здравоохранения Ставропольского края напоминает о необходимости обязательной самоизоляции как одной из действенных мер профилактики распространения инфекции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки в регионе выявили 20 случаев заражения Covid-19

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Как сообщили 15 апреля в Минздраве по Ставрополью, с медицинского наблюдения сняли 4147 человек. В регионе продолжается работа по дальнейшему выявлению контактных лиц.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением остаются 1315 человек, из них на карантине в стационарах – 237, остальные самоизолированы на дому.

Министерство здравоохранения Ставропольского края напоминает о необходимости обязательной самоизоляции как одной из действенных мер профилактики распространения инфекции, важности соблюдения личной гигиены, гигиены помещений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки в регионе выявили 20 случаев заражения Covid-19. Таким образом, на 15 апреля за весь период пандемии заболевших 115, выздоровевших 11 человек, умерло 2.

Для обеспечения готовности медорганизаций края к приему и оперативному оказанию медицинской помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике задействована 1861 инфекционная койка.

ИСТОЧНИК KP.RU