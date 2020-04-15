На Ставрополье с медицинского наблюдения сняли 4147 человек
Как сообщили 15 апреля в Минздраве по Ставрополью, с медицинского наблюдения сняли 4147 человек. В регионе продолжается работа по дальнейшему выявлению контактных лиц.
На сегодняшний день под медицинским наблюдением остаются 1315 человек, из них на карантине в стационарах – 237, остальные самоизолированы на дому.
Министерство здравоохранения Ставропольского края напоминает о необходимости обязательной самоизоляции как одной из действенных мер профилактики распространения инфекции, важности соблюдения личной гигиены, гигиены помещений.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки в регионе выявили 20 случаев заражения Covid-19. Таким образом, на 15 апреля за весь период пандемии заболевших 115, выздоровевших 11 человек, умерло 2.
Для обеспечения готовности медорганизаций края к приему и оперативному оказанию медицинской помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике задействована 1861 инфекционная койка.
ИСТОЧНИК KP.RU