15 Апр 2020 2020-04-15T10:57:43+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Чечне превысило 100 человек. За сутки прибавился 41 случай заражения. Новых выздоровлений и смертей нет. Подробности сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве.

Чеченская республика вышла на второе место в СКФО по количеству заражённых, догнав Дагестан. Число больных в обеих республиках — 105 человек. Однако в Чечне зафиксирован резкий скачок. Количество заражённых увеличилось почти вдвое.

Напомним, что на данный момент 15 человек выздоровели и выписались из больниц, пять человек скончались. В республике ведётся направленная работа по сдерживанию распространения вируса. Руководство республики ввело жёсткие ограничительные меры — ходить молиться в мечетях запрещено, выходить из дома без веского повода — запрещено. А после 20:00 и до 8 утра появляться на улице можно лишь сотрудникам силовых структур.

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ИСТОЧНИК KP.RU