На Ставрополье следователи проверят информацию об увеличении преждевременных родов из-за коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T12:18:21+03:00

Так, пользователи писали, что во время распространения коронавирусной инфекции в роддомах региона увеличилось количество преждевременных родов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В сети также распространяют сообщения, якобы среди населения увеличилось количество инсультов и инфарктов

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СКР России по Ставрополью начал доследственную проверку по факту распространения в одной из социальных сетей недостоверной информации.

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Так, пользователи писали, что во время распространения коронавирусной инфекции в роддомах региона увеличилось количество преждевременных родов. А также сообщали, что увеличилось количество инфарктов и инсультов среди населения.

Следственное управление СК России по краю ещё раз обращает внимание, что 1 апреля 2020 года вступил в силу ФЗ №100-ФЗ, согласно которому Уголовный кодекс РФ дополнен статьями 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и 207.2 «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае продолжают распространять анонимные фейковые сообщения.

Так, людям предлагают обращаться на телефон горячей линии поддержки пожилых и маломобильных граждан, находящихся в самоизоляции, и заказывать бесплатные продуктовые наборы для всех, у кого есть родственники старше 65 лет.

Губернатор региона считает, что подобную информацию, в которой правда смешана с ложью, иначе как грубым искажением фактов и циничным введением в заблуждение не назовёшь.

ИСТОЧНИК KP.RU