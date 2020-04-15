На Ставрополье следователи проверят информацию об увеличении преждевременных родов из-за коронавируса
СКР России по Ставрополью начал доследственную проверку по факту распространения в одной из социальных сетей недостоверной информации.
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Так, пользователи писали, что во время распространения коронавирусной инфекции в роддомах региона увеличилось количество преждевременных родов. А также сообщали, что увеличилось количество инфарктов и инсультов среди населения.
Следственное управление СК России по краю ещё раз обращает внимание, что 1 апреля 2020 года вступил в силу ФЗ №100-ФЗ, согласно которому Уголовный кодекс РФ дополнен статьями 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и 207.2 «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия».
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае продолжают распространять анонимные фейковые сообщения.
Так, людям предлагают обращаться на телефон горячей линии поддержки пожилых и маломобильных граждан, находящихся в самоизоляции, и заказывать бесплатные продуктовые наборы для всех, у кого есть родственники старше 65 лет.
Губернатор региона считает, что подобную информацию, в которой правда смешана с ложью, иначе как грубым искажением фактов и циничным введением в заблуждение не назовёшь.
ИСТОЧНИК KP.RU