Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии: число пациентов выросло на полсотни
Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии за сутки увеличилось на 56 случаев. В республике зафиксировали 90 пациентов. Один человек погиб, но еще один поправился. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
- Поступают в основном возрастные. И поступают с клиникой пневмонии - с высокой температурой, кашлем. И почти все эти пациенты уже с пневмонией, - сказала министр здравоохранения Республики Ингушетии Зарема Льянова на вчерашнем брифинге с журналистами.
Больные получают полный комплекс лечения. Пять человек готовят к выписке - одного из них могут отпустить уже сегодня потому, что у него хорошие показатели и заканчивается карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU