2020-04-15T11:12:44+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии: число пациентов выросло на полсотни

Оперштаб сообщил, что количество заболевших коронавирусом в Ингушетии увеличилось до 90
Антон ШАПОВАЛОВ
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Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии за сутки увеличилось на 56 случаев. В республике зафиксировали 90 пациентов. Один человек погиб, но еще один поправился. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

- Поступают в основном возрастные. И поступают с клиникой пневмонии - с высокой температурой, кашлем. И почти все эти пациенты уже с пневмонией, - сказала министр здравоохранения Республики Ингушетии Зарема Льянова на вчерашнем брифинге с журналистами.

Больные получают полный комплекс лечения. Пять человек готовят к выписке - одного из них могут отпустить уже сегодня потому, что у него хорошие показатели и заканчивается карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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