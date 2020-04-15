2020-04-15T11:44:26+03:00
Происшествия

В Пятигорске ветеринар 13 лет воровал зарплату у фиктивных сотрудников

В отношении мужчины завели уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пятигорске выявили противоправную деятельность начальника городской ветеринарной клиники. Анатолий Абросимов в течение 13 лет занимался служебным подлогом. Преступление задокументировали сотрудники управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

Сотрудники службы безопасности установили, что Абросимов в период с 2007 по 2019 годы похищал деньги из бюджета организации - "Пятигорской городской станции по борьбе с болезнями животных". По приказу начальника, в учреждение трудоустроили водителя и ветеринарного санитара, которые ни разу не появились на службе. В документах Абросимов писал, что подчиненные выполняют работу в полном объеме. Зарплата же начислялась на карту руководителя.

В общей сложности начальник заработал на липовых подчиненных пять миллионов рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по четвертой части 159 статьи и первой части 292 статьи УК РФ.

Материалы ФСБ 13 апреля передали в Следственный комитет России по СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье дебошир вызвал друзей для разборки с инспекторами ДПС
На Ставрополье провели 17 тысяч тестов на коронавирус
В Пятигорске ветеринар 13 лет воровал зарплату у фиктивных сотрудников
Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии: число пациентов выросло на полсотни
На Ставрополье следователи проверят информацию об увеличении преждевременных родов из-за коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Чечне превысило 100 человек
На Ставрополье с медицинского наблюдения сняли 4147 человек
В Пятигорске вандалы сломали памятник отца Никиты Михалкова
На Ставрополье наказали женщину, нарушившую режим самоизоляции
На Ставрополье ответили на самые волнующие вопросы о дистанционном обучении школьников
На Ставрополье в канун Пасхи и Радоницы закроют кладбища
На Ставрополье иномарка столкнулась с мотоциклом, есть пострадавшие
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 115 человек
На Ставрополье митрополит призвал православных остаться дома на Пасху
На Ставрополье прибавилось еще 20 пациентов с коронавирусной инфекцией
На Ставрополье электронные билеты для выхода на улицу можно оформить из дома
В Пятигорске выявлен всего 21 случай заражения коронавирусом
В Ингушетии выписан первый пациент, излечившийся от коронавируса
В Ставрополе осудили мужчину, взорвавшего БМВ X6 вместе с водителем
Инвестиционная стратегия «Лидеры рынка» позволит застраховать жизнь и получить дополнительный доход
В Ставрополе начали ремонтировать дорогу на улице Тухачевского
В Кисловодске закрыли въезд для машин с номерами других регионов
На Ставрополье распространяют анонимные фейковые сообщения
Дагестанского сенатора-миллиардера признали российским "королем кеша"