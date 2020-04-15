В Пятигорске ветеринар 13 лет воровал зарплату у фиктивных сотрудников

15 Апр 2020 2020-04-15T11:44:26+03:00

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В Пятигорске выявили противоправную деятельность начальника городской ветеринарной клиники. Анатолий Абросимов в течение 13 лет занимался служебным подлогом. Преступление задокументировали сотрудники управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

Сотрудники службы безопасности установили, что Абросимов в период с 2007 по 2019 годы похищал деньги из бюджета организации - "Пятигорской городской станции по борьбе с болезнями животных". По приказу начальника, в учреждение трудоустроили водителя и ветеринарного санитара, которые ни разу не появились на службе. В документах Абросимов писал, что подчиненные выполняют работу в полном объеме. Зарплата же начислялась на карту руководителя.

В общей сложности начальник заработал на липовых подчиненных пять миллионов рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по четвертой части 159 статьи и первой части 292 статьи УК РФ.

Материалы ФСБ 13 апреля передали в Следственный комитет России по СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU