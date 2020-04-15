На Ставрополье провели 17 тысяч тестов на коронавирус

15 Апр 2020 2020-04-15T12:17:17+03:00

Также в пресс-службе ведомства рассказали, что тесты на коронавирус делают тем ставропольцам, которые находятся в группе риска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С меднаблюдения уже сняли 4147 человек

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что под медицинским наблюдением на Ставрополье остаются 1215 пациентов. Из них в стационаре на карантине -237 человек.

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Остальные ставропольцы соблюдают режим строгой самоизоляции в домашних условиях.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что с меднаблюдения уже сняли 4147 человек. У них не проявлялись признаки во время медицинского наблюдения.

Также в пресс-службе ведомства рассказали, что тесты на коронавирус делают тем ставропольцам, которые находятся в группе риска.

ИСТОЧНИК KP.RU