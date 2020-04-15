2020-04-15T12:22:25+03:00
Происшествия

На Ставрополье дебошир вызвал друзей для разборки с инспекторами ДПС

Против мужчины открыли уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Курском районе инспекторы остановили водителя, который вел себя неадекватно. При общении с полицейскими он провоцировал сотрудников на конфликт и вызвал на место происшествия "группу поддержки". Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю

- Документов молодой человек при себе не имел, поэтому было принято решение доставить его в дежурную часть районного МВД для выяснения личности и составления административных материалов, - написано в сообщении.

В участке выяснилось, что 25-летний житель станицы Курская водительских прав не имеет. Год назад его уже ловили за езду на машине без удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему дали десять суток административного ареста.

Мужчина звонит друзьям.Видео: ГИБДД по СК

Мужчина и на этот раз оказался пьяным: в его выдохе зафиксировали 0,5 промилле паров этанола. Показаниям прибора водитель не поверил, и сотрудники отвезли его в медучреждение, где опьянение подтвердили.

Автомобиль нарушителя поместили на стоянку. Против дебошира завели уголовное дело по 264.1 статьи УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

Остановленному грозит крупный штраф, обязательные или принудительные работы и тюремный срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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