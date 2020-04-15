Ставрополье включилось в программу комплексного развития села

15 Апр 2020 2020-04-15T13:27:05+03:00

От региона к участию в конкурсе уже сформировано 14 заявок

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В первую очередь в заявку включены объекты, которые требуют приведения их в нормативное состояние, кроме того, запланировано строительство новых объектов. В основном они находятся в районных центрах.

Это, например, строительство детского сада, ремонт школы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, приобретение школьного автобуса и санитарного транспорта.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона, нашего края реализация проектов комплексного развития сельских территорий касается непосредственно. На сегодняшний день от Ставрополья к участию уже сформировано 14 заявок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на днях правоохранители составили административный протокол в отношении 46-летней жительницы района. Она – работница одного из магазинов одежды.

В нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия женщина продавала товар без специального пропуска. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД России.

Материалы направлены в суд. Судья вынес женщине постановление о наложении административного штрафа в размере 7,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU