2020-04-15T13:27:05+03:00
Общество

Ставрополье включилось в программу комплексного развития села

От региона к участию в конкурсе уже сформировано 14 заявок
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В первую очередь в заявку включены объекты, которые требуют приведения их в нормативное состояние, кроме того, запланировано строительство новых объектов. В основном они находятся в районных центрах.

Это, например, строительство детского сада, ремонт школы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, приобретение школьного автобуса и санитарного транспорта.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона, нашего края реализация проектов комплексного развития сельских территорий касается непосредственно. На сегодняшний день от Ставрополья к участию уже сформировано 14 заявок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на днях правоохранители составили административный протокол в отношении 46-летней жительницы района. Она – работница одного из магазинов одежды.

В нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия женщина продавала товар без специального пропуска. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД России.

Материалы направлены в суд. Судья вынес женщине постановление о наложении административного штрафа в размере 7,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье скоро начнут поставлять продукты нуждающимся пенсионерам
На Ставрополье верующих призывают оставаться дома
Минздрав Ставрополья озвучил причины заболеваемости коронавирусом
Ставрополье включилось в программу комплексного развития села
В Ставрополе мужчина взорвал машину с человеком за долги
На Ставрополье дебошир вызвал друзей для разборки с инспекторами ДПС
На Ставрополье провели 17 тысяч тестов на коронавирус
В Пятигорске ветеринар 13 лет воровал зарплату у фиктивных сотрудников
Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии: число пациентов выросло на полсотни
На Ставрополье следователи проверят информацию об увеличении преждевременных родов из-за коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Чечне превысило 100 человек
На Ставрополье с медицинского наблюдения сняли 4147 человек
В Пятигорске вандалы сломали памятник отца Никиты Михалкова
На Ставрополье наказали женщину, нарушившую режим самоизоляции
На Ставрополье ответили на самые волнующие вопросы о дистанционном обучении школьников
На Ставрополье в канун Пасхи и Радоницы закроют кладбища
На Ставрополье иномарка столкнулась с мотоциклом, есть пострадавшие
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 115 человек
На Ставрополье митрополит призвал православных остаться дома на Пасху
На Ставрополье прибавилось еще 20 пациентов с коронавирусной инфекцией
На Ставрополье электронные билеты для выхода на улицу можно оформить из дома
В Пятигорске выявлен всего 21 случай заражения коронавирусом
В Ингушетии выписан первый пациент, излечившийся от коронавируса
В Ставрополе осудили мужчину, взорвавшего БМВ X6 вместе с водителем
Инвестиционная стратегия «Лидеры рынка» позволит застраховать жизнь и получить дополнительный доход
В Ставрополе начали ремонтировать дорогу на улице Тухачевского
В Кисловодске закрыли въезд для машин с номерами других регионов
На Ставрополье распространяют анонимные фейковые сообщения
Дагестанского сенатора-миллиардера признали российским "королем кеша"