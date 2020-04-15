Минздрав Ставрополья озвучил причины заболеваемости коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T13:38:23+03:00

Напомним, что за весь период умерли двое носителей инфекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне мэр Железноводска Евгений Моисеев отметил, что 9 человек из города-курорта болеют COVID-19 и находятся в Краевой клинической инфекционной больнице в Ставрополе

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В регионе на данный момент под меднаблюдением находятся 1315 пациентов. У 115 человек подтвержден коронавирус. Из них шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 11 - в средней степени, остальные болеют в легкой степени.

Переоборудование больниц, QR-коды и Пасха онлайн: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Напомним, что за весь период умерли двое носителей инфекции.

Минздрав Ставрополья связывает рост заболевания с беспечностью жителей края и несерьезным отношением к тем мерам, которые предпринимаются губернатором и правительством по предупреждению распространения коронавируса.

Речь идет о проведении семейных мероприятий, посещении родственников в территориях, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус. На 15 апреля коронавирус обнаружен у 115 жителей (+20 случаев за сутки) Ставрополья на 18 территориях. География коронавируса не изменилась со вчерашнего дня.Заразу нашли в биоматериалах жителей 5 городов: Кисловодска, Пятигорска, Железноводска, Невинномысска и Ставрополя.

Число заболевших коронавирусом на Ставрополье превысило 100 человек.

Накануне мэр Железноводска Евгений Моисеев отметил, что 9 человек из города-курорта болеют COVID-19 и находятся в Краевой клинической инфекционной больнице в Ставрополе. Из них 1 пациент - в тяжелом состоянии, остальные 8 - средней степени тяжести.

Кроме того, на 14 апреля в Железноводске было 37 человек с первично подтвержденным коронавирусом. Пока не уточняется, вошли ли эти люди в число пациентов с подтвержденным за сутки диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU