На Ставрополье верующих призывают оставаться дома

15 Апр 2020 2020-04-15T15:00:58+03:00

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Духовные лидеры православных церквей Ставрополья и муфтий региона обратились к местным жителям с просьбой в это непростое время стоит избегать посещения храмов и молиться дома.

- Только, избегая массовых встреч, набравшись терпения и оставшись дома, можно затормозить распространение вируса, - заявил муфтий Ставропольского края Мухаммад-хаджи Рахимов. Он также попросил мусульман с пониманием относиться к временному закрытию для свободного посещения мечетей в регионе и запрету на коллективные намазы.

Верующих ставропольцев призвали сидеть дома.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл обратился к православным местным жителям с просьбой - на Пасху остаться дома.

Напоминаем, что в регионе на данный момент под меднаблюдением находятся 1315 пациентов. У 115 человек подтвержден коронавирус. Из них шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 11 - в средней степени, остальные болеют в легкой степени.

ИСТОЧНИК KP.RU