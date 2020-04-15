На Ставрополье скоро начнут поставлять продукты нуждающимся пенсионерам

15 Апр 2020 2020-04-15T14:59:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Скоро в Ставропольском крае волонтеры разнесут по домам одиноких пенсионеров продуктовые наборы. Как сообщается, эта акция в первую очередь направлена в помощь ставропольцам в возрасте старше 65 лет.

Тем пожилым людям, которые получают минимальную пенсию и оказались в сложной ситуации в связи из-за коронавирусной инфекции.

По словам организаторов, всего сформировали 128 тысяч продуктовых наборов. На данный момент завершается формирование списков получателей этого вида помощи.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе на данный момент под меднаблюдением находятся 1315 пациентов. У 115 человек подтвержден коронавирус. Из них шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 11 - в средней степени, остальные болеют в легкой степени.

ИСТОЧНИК KP.RU