Предприниматели могут получить кредит под ноль процентов

15 Апр 2020 2020-04-15T16:50:44+03:00

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и МСП Банк объявляют расширение мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Совместное предложение рассчитано для действующих и новых клиентов банка УРАЛСИБ.

Теперь предпринимателям доступно льготное кредитование под 0% на выплату заработной платы от МСП Банка. Также они могут открыть расчетный счет с бесплатным обслуживанием в рамках пакетов услуг по РКО в банке УРАЛСИБ («Начни с нуля», «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный»).

Льготный заем предназначен на первоочередные нужды, к которым относится выплата заработной платы сотрудникам и сохранение штата работников. Срок кредитования - 6 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока.

Условием льготного займа является деятельность предпринимателя не менее 1 года в одном или нескольких направлениях из официального российского перечня отраслей, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.

Подробнее узнать о мерах поддержки предпринимателей, а также ознакомиться с продуктами и услугами для юридических лиц и ИП можно по телефону горячей линии - 8 (800)-700-77-16.

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