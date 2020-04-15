Предприниматели могут получить кредит под ноль процентов
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и МСП Банк объявляют расширение мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Совместное предложение рассчитано для действующих и новых клиентов банка УРАЛСИБ.
Теперь предпринимателям доступно льготное кредитование под 0% на выплату заработной платы от МСП Банка. Также они могут открыть расчетный счет с бесплатным обслуживанием в рамках пакетов услуг по РКО в банке УРАЛСИБ («Начни с нуля», «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный»).
Льготный заем предназначен на первоочередные нужды, к которым относится выплата заработной платы сотрудникам и сохранение штата работников. Срок кредитования - 6 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока.
Условием льготного займа является деятельность предпринимателя не менее 1 года в одном или нескольких направлениях из официального российского перечня отраслей, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.
Подробнее узнать о мерах поддержки предпринимателей, а также ознакомиться с продуктами и услугами для юридических лиц и ИП можно по телефону горячей линии - 8 (800)-700-77-16.
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