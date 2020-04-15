Губернатор Ставрополья проверил готовность больниц к приему больных коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T16:21:11+03:00

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В участковой больнице Солнечнодольска планирут в скором времени развернуть 150 коек для помощи больным с коронавирусом. Из них 105 — оснастят системой подачи кислорода, еще 15 — аппаратами искусственной вентиляции легких.

Переоборудование больниц, QR-коды и Пасха онлайн: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Глава региона проверил и оценил темпы перепрофилирования. Напомним, что эту больницу выбрали из-за ее расположения. Она стоит за пределами посёлка, рядом нет ни жилых домов, ни социальных объектов.

Губернатор региона обсудил с главным врачом поставки оборудования и средств защиты медперсонала. Все это должно прийти в полном объеме в кратчайшие сроки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что скоро в Ставропольском крае волонтеры разнесут по домам одиноких пенсионеров продуктовые наборы. Как сообщается, эта акция в первую очередь направлена в помощь ставропольцам в возрасте старше 65 лет.

Тем пожилым людям, которые получают минимальную пенсию и оказались в сложной ситуации в связи из-за коронавирусной инфекции.

По словам организаторов, всего сформировали 128 тысяч продуктовых наборов. На данный момент завершается формирование списков получателей этого вида помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU