Губернатор Ставрополья проверил готовность больниц к приему больных коронавирусом
В участковой больнице Солнечнодольска планирут в скором времени развернуть 150 коек для помощи больным с коронавирусом. Из них 105 — оснастят системой подачи кислорода, еще 15 — аппаратами искусственной вентиляции легких.
Переоборудование больниц, QR-коды и Пасха онлайн: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Глава региона проверил и оценил темпы перепрофилирования. Напомним, что эту больницу выбрали из-за ее расположения. Она стоит за пределами посёлка, рядом нет ни жилых домов, ни социальных объектов.
Губернатор региона обсудил с главным врачом поставки оборудования и средств защиты медперсонала. Все это должно прийти в полном объеме в кратчайшие сроки.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что скоро в Ставропольском крае волонтеры разнесут по домам одиноких пенсионеров продуктовые наборы. Как сообщается, эта акция в первую очередь направлена в помощь ставропольцам в возрасте старше 65 лет.
Тем пожилым людям, которые получают минимальную пенсию и оказались в сложной ситуации в связи из-за коронавирусной инфекции.
По словам организаторов, всего сформировали 128 тысяч продуктовых наборов. На данный момент завершается формирование списков получателей этого вида помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU