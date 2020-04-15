На Ставрополье ищут без вести пропавшего мужчину, страдающего потерей памяти

15 Апр 2020 2020-04-15T16:58:21+03:00

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На Ставрополье разыскивается без вести пропавший Кораблев Юрий Андреевич, 09.03.1934 года рождения. Известно, что он проживал по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Анджиевский. Страдает потерей памяти.

Его приметы: на вид 80 лет, рост 165- 170, лицо овальное, волосы прямые седые короткие, нос прямой, глаза светлые, уши прилегающие мочка свободная, брови дугообразные густые, губы толстые.

Особые приметы: хромает. Всех, кто видел этого мужчину, просят сообщить по телефонам: 8(87922) 6-68-02, 8(87922)5-72-22 (дежурная часть), 02, 102 (с мобильного).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что духовные лидеры православных церквей Ставрополья и муфтий региона обратились к местным жителям с просьбой в это непростое время стоит избегать посещения храмов и молиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU