На Ставрополье запретили посещать кладбище до 30 апреля

15 Апр 2020 2020-04-15T17:12:37+03:00

Исключение составляют случаи обращения за предоставлением услуг по погребению и участия в таких церемониях

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ставрополья подписал постановление, включающее кладбища в перечень объектов, посещение которых приостановлено до 30 апреля 2020 года.

Исключение составляют случаи обращения за предоставлением услуг по погребению и участия в таких церемониях. Владимир Владимиров дал установку главам муниципальных образований обеспечить строгое исполнение подписанного постановления во всех районах и округах Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в Ставрополе и крае запретят посещение всех кладбищ.

- Мы будем усиливать нормы карантина. С сегодняшнего дня закроем кладбища, увеличим объем регистрации штрафов по нарушению карантина. Давайте будем внимательно относиться к своему здоровью, - сказал Владимиров в видеообращении.

Напомним, на Ставрополье выросло число заболевших коронавирусом. Теперь в крае 115 (+20) инфицированных жителе, все они проходят лечение. Уже выздоровели 11 человек, но двое скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU