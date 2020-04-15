УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон
Университет бизнеса банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн-марафоне по поддержке бизнеса в условиях кризиса. Мероприятие будет особенно актуальным для предпринимателей и руководителей организаций.
На протяжении недели - с 20 по 27 апреля - спикеры проекта будут выступать в прямом эфире на YouTube-канале и на странице Университета на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Они расскажут, как правильно вести и сохранить бизнес в кризис, на какие налоговые меры поддержки можно рассчитывать, а также посоветуют, что предпринять в текущей экономической ситуации.
Для участия в онлайн-марафоне необходима регистрация.
Отметим, проект Университета бизнеса банка УРАЛСИБ поможет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Все желающие могут посмотреть записи лекций, а также зарегистрироваться на новые семинары.
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