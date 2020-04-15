УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон

15 Апр 2020 2020-04-15T18:51:34+03:00

Как справиться с форс-мажором, выстоять в сложных экономических условиях и не сломаться после банкротства, расскажут крупнейшие бизнес-эксперты страны (16+)

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Университет бизнеса банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн-марафоне по поддержке бизнеса в условиях кризиса. Мероприятие будет особенно актуальным для предпринимателей и руководителей организаций.

На протяжении недели - с 20 по 27 апреля - спикеры проекта будут выступать в прямом эфире на YouTube-канале и на странице Университета на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Они расскажут, как правильно вести и сохранить бизнес в кризис, на какие налоговые меры поддержки можно рассчитывать, а также посоветуют, что предпринять в текущей экономической ситуации.

Для участия в онлайн-марафоне необходима регистрация.

Отметим, проект Университета бизнеса банка УРАЛСИБ поможет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Все желающие могут посмотреть записи лекций, а также зарегистрироваться на новые семинары.

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