Бывший мэр Махачкалы продал землю в 408 раз дешевле рыночной стоимости
Следственный комитет по Дагестану закончил расследовать уголовное дело против бывшего временно исполняющего обязанности мэра Махачкалы. Его обвиняют в нарушении пункта "в" третьей части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий). Об этом рассказывает пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, в 2015 году обвиняемый передал компании в собственность участок, площадь которого составляет 38 тысяч квадратных метров. Землю, принадлежащую власти республики, продали по заниженной цене.
- На основании данного постановления указанный земельный участок кадастровой стоимостью свыше 96 000 000 рублей был продан коммерческой организации за 235 000 рублей, - говорится в сообщении. Таким образом, цену занизили в 408 раз.
Дело бывшего и.о. мэра Махачкалы передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU