2020-04-15T18:30:39+03:00
Происшествия

Бывший мэр Махачкалы продал землю в 408 раз дешевле рыночной стоимости

Уголовное дело передали в суд
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следственный комитет по Дагестану закончил расследовать уголовное дело против бывшего временно исполняющего обязанности мэра Махачкалы. Его обвиняют в нарушении пункта "в" третьей части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий). Об этом рассказывает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, в 2015 году обвиняемый передал компании в собственность участок, площадь которого составляет 38 тысяч квадратных метров. Землю, принадлежащую власти республики, продали по заниженной цене.

- На основании данного постановления указанный земельный участок кадастровой стоимостью свыше 96 000 000 рублей был продан коммерческой организации за 235 000 рублей, - говорится в сообщении. Таким образом, цену занизили в 408 раз.

Дело бывшего и.о. мэра Махачкалы передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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