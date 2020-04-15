Власти рассказали, как школы Ставрополья перешли на онлайн-обучение

15 Апр 2020 2020-04-15T19:50:40+03:00

20 тысяч человек учатся по индивидуальному плану

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На Ставрополье 275 тысяч учащихся подключились к онлайн-платформам для дистанционного обучения. Еще 20 тысяч школьников не могут так заниматься - учителя разработали для них индивидуальный план обучения. Об этом рассказывает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Дети, которые учатся по индивидуальному плану, занимаются по учебникам и общаются с учителями в удобном для них формате. Домашнее задание родители приносят в школу, в местах передачи тетрадей проходит постоянная дезинфекция.

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- Школы края в основном не меняли расписания занятий, дети выходят на уроки ежедневно через электронные ресурсы, на которых изучают темы и выполняют задания. В случаях, когда дети не могут пользоваться компьютерами, они могут в отсроченном варианте посмотреть уроки, - сказано в сообщении.

Основная часть школьников присылают домашнее задание по электронной почте. Иногда, по договоренности с учителем, дети отправляют выполненные упражнения по мессенджерам.

Министерство образование разработало телефон "горячей линии" для консультации родителей и преподавателей - 8 (8652) 99-77-49. Номер действует не круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU