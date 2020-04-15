В Ставрополе открыли восьмую лабораторию, проверяющую на коронавирус
В Ставрополе появилась восьмая лаборатория, которая исследует биоматериалы людей на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.
Лабораторию развернули на базе автономной некоммерческой медицинской организации «Ставропольский краевой консультативно-диагностический центр» в городе Ставрополь. Работники компании будут тестировать людей с подозрением.
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По состоянию на 15 апреля в Ставропольском крае выявили 115 случаев заражения COVID-19. Два человека умерли, еще 11 пациентов вылечились.
- С начала эпидемиологической ситуации проведено 17016 исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них в лабораториях Роспотребнадзора – 13271, медицинскими организациями края – 3745, - сказано в сообщении надзорного органа.
ИСТОЧНИК KP.RU