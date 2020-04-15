Врачи составили треть заболевших коронавирусом в Ингушетии

15 Апр 2020 2020-04-15T19:59:35+03:00

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В Ингушетии выросло количество заразившихся. По данным на 15 апреля в республике поставили 90 диагнозов COVID-19, из них треть - медики. Об этом рассказала глава регионального Минздрава Зарема Льянова на встрече с журналистами.

- Они заразились не в больнице, а от родственников, на данный момент они отстранены от работы и находятся на самоизоляции. Двое из них в больнице, остальные дома с легкими симптомами, - сказала Льянова.

В Республике Ингушетии сейчас открыты две лаборатории, исследующие пробы пациентов с подозрением.

- В связи с тем, что в референс-центр мы уже не отправляем на подтверждение пробы, а анализы, проведенные в регионе, признаются в первичном скрининге достоверными, число зарегистрированных случаев в республике резко возросло, - говорят в Министерстве здравоохранения Ингушетии. За сутки в регионе прибавилось 56 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU