На Ставрополье еще у 28 пациентов выявили коронавирус

16 Апр 2020 2020-04-16T09:00:42+03:00

В основном это "эхо" одного крупного семейного праздника в Георгиевском округе

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Губернаторо Ставрополья Владимир Владимиров 16 апреля сообщил, что в крае диагноз коронавирусная инфекция выявили еще у 28 пациентов.

По его словам, в основном это "эхо" одного крупного семейного праздника, которое провели в Георгиевском округе во время режима самоизоляции. Таким образом, в регионе насчитывается 143 случая заражения.

Почти полторы сотни. Глава региона отметил, что в тяжёлом состоянии находятся 6 пациентов. 24 - в средней степени тяжести.

За все время выздоровели 19 человек. Напомним, что двоих на удалось спасти.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров выпустил новое видеообращение к жителям Ставропольского края. Губернатор объявил, что власти готовят дополнительные мероприятия по ужесточению режима самоизоляции - "вплоть до введения карантина".

ИСТОЧНИК KP.RU