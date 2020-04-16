На Ставрополье еще у 28 пациентов выявили коронавирус
Губернаторо Ставрополья Владимир Владимиров 16 апреля сообщил, что в крае диагноз коронавирусная инфекция выявили еще у 28 пациентов.
По его словам, в основном это "эхо" одного крупного семейного праздника, которое провели в Георгиевском округе во время режима самоизоляции. Таким образом, в регионе насчитывается 143 случая заражения.
Почти полторы сотни. Глава региона отметил, что в тяжёлом состоянии находятся 6 пациентов. 24 - в средней степени тяжести.
За все время выздоровели 19 человек. Напомним, что двоих на удалось спасти.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров выпустил новое видеообращение к жителям Ставропольского края. Губернатор объявил, что власти готовят дополнительные мероприятия по ужесточению режима самоизоляции - "вплоть до введения карантина".
ИСТОЧНИК KP.RU