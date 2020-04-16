На Ставрополье число заболевших коронавирусом увеличилось до 143 человек

16 Апр 2020 2020-04-16T08:55:35+03:00

В тяжёлом состоянии находятся 6 пациентов. 24 - в средней степени тяжести. За все время выздоровели 19 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Ставропольском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, на сегодняшний день в регионе уже 143 зараженных человека. За сутки этот список пополнился еще 28 пациентами.

Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в основном это "эхо" одного крупного семейного праздника, которое провели в Георгиевском округе во время режима самоизоляции.

По его словам, в тяжёлом состоянии находятся 6 пациентов. 24 - в средней степени тяжести. За все время выздоровели 19 человек. Напомним, что двоих на удалось спасти.

Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807

«КП-Северный Кавказ» приводит список районов и округов Ставрополья, где за весь период были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом:

Андроповский район, Благодарненский горокруг, Георгиевский горокруг, Железноводск, Изобильненский горокруг, Ипатовский горокруг, Кисловодск, Красногвардейский район, Кочубеевский район, Минераловодский горокруг, Невинномысск, Нефтекумский горокруг, Новоалександровский горокруг, Новоселицкий район, Предгорный район, Пятигорск, Советский горокруг, Ставрополь, Шпаковский район.

ИСТОЧНИК KP.RU