На Ставрополье 19 человек выздоровели от коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T09:06:29+03:00

На сегодняшний день число зараженных увеличилось до 143 пациентов

Изменить размер текста: A A

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае становится сложнее. Об этом утром 16 апреля сообщил губернатор региона. На сегодняшний день число заболевших коронавирусом увеличилось до 143 человек.

В основном это «эхо» одного крупного семейного праздника, которое провели в Георгиевском округе во время режима самоизоляции.

На данный момент в тяжёлом состоянии находятся 6 пациентов. 24 - в средней степени тяжести. За все время выздоровели 19 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе появилась восьмая лаборатория, которая исследует биоматериалы людей на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807

Лабораторию развернули на базе автономной некоммерческой медицинской организации «Ставропольский краевой консультативно-диагностический центр» в городе Ставрополь. Работники компании будут тестировать людей с подозрением.

ИСТОЧНИК KP.RU