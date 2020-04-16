На Ставрополье 19 человек выздоровели от коронавируса
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае становится сложнее. Об этом утром 16 апреля сообщил губернатор региона. На сегодняшний день число заболевших коронавирусом увеличилось до 143 человек.
В основном это «эхо» одного крупного семейного праздника, которое провели в Георгиевском округе во время режима самоизоляции.
На данный момент в тяжёлом состоянии находятся 6 пациентов. 24 - в средней степени тяжести. За все время выздоровели 19 человек.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе появилась восьмая лаборатория, которая исследует биоматериалы людей на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.
Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807
Лабораторию развернули на базе автономной некоммерческой медицинской организации «Ставропольский краевой консультативно-диагностический центр» в городе Ставрополь. Работники компании будут тестировать людей с подозрением.
ИСТОЧНИК KP.RU