Нужно мясо и хлеб: тигры, медведи и хаски «Советского цирка» голодают из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T09:19:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус омрачил жизнь не только людям, которые сегодня вынуждены сидеть дома, пережидая пандемию. Но поставил под угрозу жизни цирковых зверей по всей стране. Знаменитый на Северном Кавказе цирк-шапито «Советский цирк», покоривший мирового зрителя своим шоу «Бенгальских тигров», как и все отменил гастроли и терпит сегодня большие убытки. Передвижной цирк стоит в родном Нальчике (Кабардино-Балкария). Дела у него настолько плохи, что жителей просят пожертвовать цирковым зверям еды.

Фото: "Советский цирк"

- Продукты, которые необходимы тиграм, мишкам и собакам хаски - это не мраморная говядина и красная рыба! Это любой вид мяса, крупы, фрукты, овощи, хлеб, собачий корм, - уточняет руководство.

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

Давайте проявим милосердие в это непростое время и не дадим животным голодать. Но если нет возможности доставить продукты, можно помочь материально. Все поступившие деньги на счет цирка потратят на еду животным.

Карта Сбербанк

5469 2000 1293 6380

На имя: Галина Эдуардовна А.

Все желающие помочь, могут обратиться к администрации цирка через справочный телефон +7 (911) 517-21-05

Фото: "Советский цирк"

ИСТОЧНИК KP.RU