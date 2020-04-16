В Ставрополе пропавшего мальчика нашли живым

16 Апр 2020 2020-04-16T09:15:00+03:00

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Напомним, мальчик ушел из дома днем 15 апреля, когда мамы не было дома. Несколько часов никто не мог найти школьника.

Его мама забила тревогу и обратилась в полицию. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по Ставрополью.

Спустя несколько часов его обнаружил случайный прохожий и передал полицейским. Сейчас школьник находится дома, рядом с мамой.

Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили 16 апреля в городском управлении МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU