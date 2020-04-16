В Ставрополе парень проник в ателье, чтобы украсть деньги

16 Апр 2020 2020-04-16T09:24:19+03:00

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу»

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В Ставрополе в помещение одного из ателье ночью проник мужчина. Правоохранителям удалось его оперативно задержать на месте происшествия. Им оказался 28-летний местный житель.

Парня доставили в отел внутренних дел, где он признался в содеянном. По словам злоумышленника, он был пьян в момент преступления.

Подозреваемый повредил роллставни и, разбив окно, проник в ателье. Молодой человек хотел украсть оттуда деньги и имущество. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого управления МВД России.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

ИСТОЧНИК KP.RU