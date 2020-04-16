В Ставрополе парень проник в ателье, чтобы украсть деньги
В Ставрополе в помещение одного из ателье ночью проник мужчина. Правоохранителям удалось его оперативно задержать на месте происшествия. Им оказался 28-летний местный житель.
Парня доставили в отел внутренних дел, где он признался в содеянном. По словам злоумышленника, он был пьян в момент преступления.
Подозреваемый повредил роллставни и, разбив окно, проник в ателье. Молодой человек хотел украсть оттуда деньги и имущество. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого управления МВД России.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу».
ИСТОЧНИК KP.RU