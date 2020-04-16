Число заболевших коронавирусом в Северной Осетии выросло до 65

16 Апр 2020 2020-04-16T09:36:37+03:00

За сутки диагноз подтвердился еще у 13 человек

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В Северной Осетии число заболевших коронавирусом выросло до 65 человек. В Роспотребнадзоре РСО-Алания рассказали о 13 новых случаях заражения COVID-19. За все время трое выздоровели, двое скончались.

- Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 903 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения – 1572 человека, уточнили в ведомстве.

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По состоянию на 15 апреля в Республиканской клинической больнице скорой помощи находились 184 пациента. Из них в корпусе для больных коронавирусом - 96 пациентов, у семи из которых диагноз подтвержден референс-центром Москвы. Под аппаратами ИВЛ лежали 9 человек. Состояние от тяжелого до крайне тяжёлого. В стабильно тяжелом состоянии 2 пациента. В Республиканской детской больнице лечатся 7 детей и 1 взрослый с подтвержденным COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU